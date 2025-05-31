نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شفيونتيك وسابالينكا تواصلان التألق في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصلت البولندية إيجا شفيونتيك والبيلاروسية أرينا سابالينكا مشوارهما القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ضمن منافسات فردي السيدات، حيث تأهلتا إلى دور الستة عشر بعد تحقيق انتصارات جديدة دون خسارة أي مجموعة.

شفيونتيك تقترب من اللقب الخامس في رولان جاروس

نجحت المصنفة الأولى عالميًا، إيجا شفيونتيك، في التأهل إلى الدور الرابع من البطولة بعد فوزها على الرومانية جاكلين كريستين بمجموعتين دون رد (6-2، 7-5)، ضمن منافسات الدور الثاني. وتعد شفيونتيك حاملة اللقب في آخر ثلاث نسخ من رولان جاروس، وسبق لها التتويج بالبطولة أربع مرات.

سابالينكا تواصل تألقها وتحجز مقعدًا في ثمن النهائي

من جانبها، تأهلت أرينا سابالينكا إلى الدور الرابع بسهولة، بعدما تفوقت على الصربية أولجا دانيلوفيتش بنتيجة (6-2، 6-3) في الدور الثالث. وبهذا الفوز، تواصل المصنفة الثانية عالميًا موسمها القوي، حيث خسرت فقط 10 أشواط في أربع مباريات، وحققت 32 انتصارًا بمجموعتين نظيفتين من أصل 37 فوزًا هذا العام.

سابالينكا تواجه أنيسيموفا في الدور الرابع

تلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الـ16، والتي تأهلت بعد الفوز على الدنماركية كلارا تاوسن بنتيجة (7-6، 6-4). يذكر أن أنيسيموفا سبق لها الوصول إلى نصف نهائي البطولة من قبل.

نتائج بارزة في دور الـ16 من بطولة رولان جاروس للسيدات

شينج كينوين (الصين، المصنفة الثامنة): فازت على فيكتوريا مبوكو (6-3، 6-4)

ليودميلا سامسونوفا (روسيا): فازت على ديانا ياستريمسكا (6-2، 6-3)

جاسمين باوليني (إيطاليا): تغلبت على يوليا ستارودوبتسوا (6-4، 6-1)

يلينا ريباكينا (كازاخستان): تخطت يلينا أوستابينكو (6-2، 6-2)