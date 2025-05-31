نتائج قرعة كأس العالم تحت 20 عاماً

نتائج قرعة كأس العالم تحت 20 عاماًأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت سن 20 عام، عن مجموعات متباينة للمنتخبات المشاركة في منافسات التي ستجرى في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 18 أكتوبر القادمين.

ووضعت القرعة، التي جرت اليوم الجمعة، في العاصمة التشيلية سانتياغو، المنتخب المغربي، وصيف بطل إفريقيا، في مواجهات هي الأصعب على الإطلاق في البطولة ضمن المجموعة الثالثة النارية مع البرازيل، بطل العالم 5 مرات، وإسبانيا، بطل نسخة 1999، والمكسيك.

في حين جاء منتخبا مصر والسعودية في مجموعتين متوازنتين، حيث حل "الفراعنة" في المجموعة الأولى مع تشيلي، المضيف، واليابان، ونيوزيلندا، وجاء "الأخضر" في المجموعة السادسة مع كولومبيا ونيجيريا والنرويج.

وجرى توزيع 24 منتخبا على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يصعد للأدوار الإقصائية متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.

وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات المشاركة كالتالي:

المجموعة الأولى: تشيلي - نيوزيلاندا - اليابان - مصر.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراغواي - بنما.

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا.

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين.

المجموعة الخامسة: أميركا - نيو كاليدونيا - فرنسا - جنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج – نيجيريا.