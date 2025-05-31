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أحمد جودة - القاهرة -

أكد باسم مرسي، نجم نادي الزمالك السابق، صعوبة مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، مشددا على أن الفريق الأبيض قادر على حصد اللقب ومصالحة الجماهير.

باسم مرسي: لاعبو الزمالك قادرين على مصالحة الجماهير بالفوز بكأس مصر

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " لاعبو الزمالك قادرين على مصالحة الجماهير بالفوز بكأس مصر أمام بيراميدز، والمباراة ستكون صعبة لأنه خصم قوي ويمتلك لاعبين مميزين ووصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ويقدم موسم استثنائي".

وأضاف: "الفوز دائما يمنح الثقة للاعبين والجهاز الفني والجماهير وكأس مصر سيكون هدية ومصالحة من اللاعبين للقلعة البيضاء".

