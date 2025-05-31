ماذا قال إنريكي قبل نهائي باريس وإنتر ميلان؟

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان أن فريقه تجاوز هذا الموسم اختبارات شاقة بحصوله على ثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأبان خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالنهائي: الرحلة كانت صعبة جدا منذ البداية وهذا يمنحنا أفضلية. لعبنا على هذا الملعب ضد بايرن (0-1 في المجموعة الموحدة). وطوال مشوارنا في دوري أبطال أوروبا، كنا نخوض مباريات بمثابة نهائي. لم نُظهر أي خوف طوال الموسم، فنحن مستعدون".

وعن كيفية تعامله مع هذه المباراة من الناحية النفسية، أجاب إنريكي "نحن فريق يخوض العديد من المباريات النهائية. التحفيز عامل مهم. نحن معتادون على ذلك... التحدي الأكبر عند تراجع الفريق (الخصم إلى منطقته) هو قلة المساحات وكثافة اللاعبين. لكن هذه هي المرحلة التي نتقنها أكثر من غيرنا، لأننا معتادون على تجاوز هذه التحديات. لكن إنتر لديه العديد من اللاعبين من الطراز الرفيع، دفاعيا وهجوميا، ولهذا السبب هم هنا".

ويعول إنريكي بشكل أساسي على الجناح عثمان ديمبلي الذي ارتقى إلى مستوى المسؤولية هذا الموسم بعد رحيل مبابي، وهو يأمل ن يخوض مباراة كبيرة لأنه لطالما حلم بخوض هذه المباريات منذ صغره.