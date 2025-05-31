نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يطلب توضيحات من الاتحاد البرازيلي بشأن تعاقد مع أنشيلوتي عبر وسيط غير مرخّص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الاتحاد البرازيلي توضيحات بشأن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عبر وسيط لا يحمل رخصة رسمية من "فيفا"، حسب ما كشفته وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية.

ووفقًا لرسالة رسمية مؤرخة في 28 مايو، طلب "فيفا" توضيحًا لدور دييغو فرنانديز، الذي شارك في المفاوضات بصفته "مستشارًا"، رغم عدم امتلاكه رخصة وكيل معتمدة، وهو ما قد يشكل خرقًا للوائح المنظمة لعمل وكلاء اللاعبين والمدربين.

في هذا السياق، طلب الاتحاد الدولي من نظيره البرازيلي تقديم إيصالات أي مدفوعات جرت لفرنانديز، إضافة إلى نسخ المراسلات المتعلقة بالمفاوضات. وأوضح الاتحاد البرازيلي في رده لوكالة "فرانس برس" أن "بنود التعاقد سرية وقد تم الاتفاق عليها من قبل الإدارة السابقة برئاسة إدنالدو رودريغيز"، الذي أقيل في 15 مايو بأمر قضائي، أي بعد فترة وجيزة من إعلان التعاقد مع أنشيلوتي.

من جهته، أكد محيط دييغو فرنانديز أن التعاقد تم بشكل قانوني، وبما يتوافق مع معايير الاتحاد البرازيلي و"فيفا"، مشيرًا إلى أن فرنانديز عمل كمستشار فقط ولم يتمكن من استكمال إجراءات الترخيص بسبب ضيق الوقت، خصوصًا مع ضرورة تعيين مدرب جديد بعد إقالة دوريفال جونيور نهاية مارس عقب الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين 1-4 في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن أتعاب فرنانديز قد تصل إلى 1.2 مليون يورو، لكنه لن يتقاضى هذا المبلغ إلا بعد حصوله على الترخيص الرسمي.

وتسلم أنشيلوتي، أول مدرب أجنبي للمنتخب البرازيلي منذ أكثر من 60 عامًا، مهامه رسميًا يوم الاثنين، ويأمل في إعادة "السيليساو" إلى طريق المجد، بعد سنوات من الإخفاق، حيث لم يفز الفريق بكأس العالم منذ 2002.

ويمتلك أنشيلوتي سجلًا حافلًا بالألقاب، أبرزها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لكنه يخوض للمرة الأولى في مسيرته تجربة تدريب منتخب وطني. وتحتل البرازيل حاليًا المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بفارق ست نقاط فقط عن المركز السابع المؤهل للملحق.

وأكد أنشيلوتي خلال حفل تقديمه أن "هدفه الوحيد هو الفوز بكأس العالم".