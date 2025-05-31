باسم مرسي: العدالة غابت في قرارات رابطة الأندية بشأن أزمة انسحاب الأهلي من القمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد باسم مرسي، نجم نادي الزمالك السابق، أن العدالة غابت في قرارات رابطة الأندية بشأن أزمة انسحاب الأهلي من القمة.

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " من وجهة نظري لا يوجد مبرر لانسحاب الأهلي من القمة ولا يوجد ظروف قهرية في هذا الأمر، وتم تطبيق اللوائح على الزمالك قبل ذلك وتعرض لخصم 6 نقاط".

وأضاف: " لا يوجد عدالة في تطبيق القرارات بين جميع الأندية في الدوري المصري وأستغرب من وجود تضارب في اللوائح والتي يتم تطبيقها وفقا للمصالح الشخصية".