نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح الله: ما حدث من رابطة الأندية مشهد "عبثي" ولا يليق بالكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي النجمة اللبناني، أداء رابطة الأندية في إدارة بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "في كل الأحوال ما حدث من تضارب في القرارات خلال الفترة الماضية بسبب رابطة الأندية هو مشهد عبثي ولا يليق بالكرة المصرية على الاطلاق".

وأضاف: "تأخير القرارات بين رابطة الأندية ولجنة التظلمات أثرت بكل تأكيد على ناديي بيراميدز والزمالك خلال الفترة الماضية وكانت سببا رئيسيا في خسارة النقاط خلال أكثر من مباراة".