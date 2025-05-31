نجم الزمالك السابق يمنح الرمادي نصيحة هامة قبل مباراة فاركو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أكرم عبدالمجيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهة فاركو ستكون بروفة قوية قبل نهائي كأس مصر، مشددا على أن الجهاز الفني سيدخل المباراة بهدف تحقيق الاستفادة الفنية.

وقال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "من وجهة نظري يجب على الجهاز الفني أن يبدأ أمام فاركو بنفس التشكيل الذي سيخوض به نهائي كأس مصر وذلك لتجهيزهم بالشكل الأمثل".

وأضاف: "جماهير الزمالك عظيمة ودائما يقفوا بجانب الفريق في كل الظروف وأصعبها وأتمني أن يستمروا في المساندة والدعم وخاصة أمام بيراميدز لتحقيق بطولة كأس مصر".