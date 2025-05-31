نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح الله: مباراة فاركو "البروفة الأخيرة" لنهائي الكأس.. وهذا سلاح الزمالك أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي النجمة اللبناني، موافقته على تدريب الفريق اللبناني بسبب جماهيرته الكبيرة، مشددا على أنه يرغب في حصد البطولات في مهمته الفنية الجديدة.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة فاركو هي البروفة الأخيرة قبل نهائي كأس مصر ومواجهة بيراميدز ستكون صعبة للغاية لأن المنافس قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى والنهائي لا يوجد فيه فرصة للتعويض".

وأضاف: "الزمالك يمتلك لاعبين يتحملون المسؤولية وعلى رأسهم شيكابالا وعبدالله السعيد وعمر جابر، وعودة الأباتشي إضافة قوية للفريق قبل نهائي كأس مصر".

وتابع: "التفاصيل هي الأهم في نهائي كأس مصر وجماهير الزمالك هي سلاح الفريق في مواجهة بيراميدز، والفريق الأبيض كان يمر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية بسبب تغيير المدربين".

