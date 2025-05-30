علي معلول يصدم النادي الأهلي.. وتحرك عاجل من الخطيب

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري على موعد مع كتابة تاريخ جديد، وذلك من خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي من المقرر أن يشارك فيها المارد الأحمر في منتصف الشهر المقبل، وتقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا عالميا، وتجرى حاليا استعدادات كثيرة من جانب الكثير من الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي من أجل المشاركة في مونديال الأندية.

علي معلول يصدم النادي الأهلي

وكشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي عن أنه تم التواصل مع علي معلول من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية مع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إلا أن اللاعب رفض ذلك ونقل أغراضه من ملعب التتش بالفعل، إذ أنه يرغب في تجديد عقده مع المارد الأحمر لمدة موسم آخر.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يجري الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالا مع التونسي علي معلول خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إقناعه بالمشاركة من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ليختم تاريخه مع القلعة الحمراء بأفضل صورة ممكنة.

موعد سفر بعثة النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025

ويشار إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، اعتمد التشكيل الكامل لبعثة الفريق التي من المقرر أن تغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، ويكون ذلك عبر رحلة طيران تنطلق في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، وتهبط في دبي ومنها إلى نيويورك، لتتوجه إلى ميامي في عصر اليوم التالي، ويأتي ذلك لبدء معسكر مغلق حتى يوم 10 من شهر يونيو المقبل.

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 14 يونيو المقبل وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى مواجهاته في بطولة مونديال الأندية أمام نادي إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في افتتاح البطولة التي يسبقها خوض مباراة ودية مع فريق باتشوكا المكسيكي وذلك يوم 8 يونيو المقبل.