الرياض - كتبت رنا صلاح - نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 الذى يجمع بين الاتحاد والقادسية حيث يلتقي الفريقان خلال مباراة على أرض ملعب الإنماء اليوم الجمعة 30 مايو حيث نتابع الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لفريق الاتحاد.

بمشاركة بنزيما .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025

كان فريق الاتحاد السعودي قد حسم تأهله إلى مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تحقيق فوز غالي وثمين ضد فريق الشباب بنتيجة 3-2 خلال مباراة الدور النصف نهائي التي أقيمت في بداية شهر إبريل الماضي، وفي المقابل استطاع فريق القادسية أن يحجز مقعده في مباراة النهائي من البطولة على حساب فريق الرائد بعد تحقيق فوز صعب بنتيجة 1-0 خلال نفس الدور، ليلتقي الفريقان للتنافس على اللقب في المباراة النهائية الحاسمة من البطولة.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025

المباراة الاتحاد – القادسية التاريخ الجمعة 30 مايو 2025 الموعد بتوقيت مصر والسعودية: الساعة 9:00 مساءا.

بتوقيت الإمارات: الساعة 10:00 مساءا. الملعب الإنماء

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية

أعلنت العديد من القنوات المجانية عن نقلها لمباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 على النحو التالي:

القنوات الناقلة

قناة SSC Sports 1 HD \ SD قناة SSC Sports 5 HD \ SD قناة SSC News HD قناة SSC 4 HD قناة السعودية الرياضية 1 قناة السعودية الرياضية 2 قناة الكأس 1 قناة أبو ظبي الرياضية 1 قناة دبي الرياضية 1

تشكيل الاتحاد أمام القادسية

يعتمد المدير الفني لفريق الاتحاد “لوران بلان” على العناصر التالية في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام القادسية: