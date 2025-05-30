Al-Ittihad vs Al-Qadsiah القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم الجمعة نحو ملعب “الإنماء” في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تقام المباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2024-2025، والتي تجمع بين نادي الاتحاد ونظيره القادسية في مواجهة من العيار الثقيل.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي

تتولى شبكة SSC الرياضية السعودية مهمة نقل مباريات البطولات المحلية، وعلى رأسها بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم الشبكة ببث المواجهة النهائية بين الاتحاد والقادسية عبر قناة SSC1 HD.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك

يقام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والقادسية يوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، وستعزف صافرة البداية في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، معلنة انطلاق المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يدخل فريق الاتحاد المباراة النهائية بروح معنوية مرتفعة وطموح كبير لتحقيق لقب كأس الملك، خصوصًا بعد أن تمكن “العميد” من التتويج بلقب دوري روشن للمحترفين في الموسم ذاته، بعد منافسة قوية وحامية مع أندية الهلال والقادسية والنصر؛ هذه البطولة المحلية التي توّج بها الاتحاد تعزز من ثقة الفريق، وترفع من سقف طموحاته للظفر بالثنائية المحلية في موسم استثنائي يُتوقع أن يبقى في ذاكرة جماهيره لفترة طويلة.

من ناحية أخرى، يسعى القادسية إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه الرياضي، بعدما قدّم أداءً متميزًا تحت قيادة مدربه الإسباني ميتشيل؛ تمكن الفريق من تقديم مستويات مبهرة في الدوري وكذلك في بطولة الكأس، مما يجعل طموحه في الظفر بالكأس أمرًا مشروعًا، ويسعى من خلال هذا النهائي إلى تحقيق إنجاز تاريخي يخلد جهوده طوال الموسم.