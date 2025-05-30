الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية مساء اليوم نحو قمة كروية مرتقبة تجمع بين مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025. يدخل الاتحاد اللقاء وهو منتشٍ بلقب الدوري، فيما يطمح القادسية في تحقيق مفاجأة تاريخية بإحراز أول لقب له في البطولة، مما يضفي طابعًا خاصًا على هذه المواجهة المنتظرة.

"كلاسيكـو الحسـم” قنـاة تنقل مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كاس الملك السعودي 2025 ومواجهة شـرسة على

اليوم: الجمعة

الجمعة التاريخ: 30 مايو 2025

30 مايو 2025 الوقت: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الملعب: ملعب الإنماء في مدينة جدة

القنوات الناقلة والمعلقون

القنوات الناقلة:

سيتم نقل المباراة عبر باقة من القنوات الرياضية المفتوحة والمشفرة، منها SSC بمختلف قنواتها، بالإضافة إلى قنوات رياضية خليجية وعربية، كذلك قناة نايل سبورت الرياضية

المعلقون

من المنتظر أن يتولى التعليق على المباراة عدد من الأسماء البارزة في الساحة الرياضية، مثل عيسى الحربين، فارس عوض، وعبدالله السعدي، إلى جانب معلقين محليين وعرب آخرين.

التشكيل المتوقع للفريقين

الاتحاد:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

رايكوفيتش الدفاع: ماريو، دانيلو بيريرا، العمري، فواز الصقور

ماريو، دانيلو بيريرا، العمري، فواز الصقور الوسط: فابينيو، كانتي، حسام عوار

فابينيو، كانتي، حسام عوار الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، بيرجوين

القادسية:

حراسة المرمى: عبدالعزيز العلاوي

عبدالعزيز العلاوي الدفاع: الزبيدي، لاجامي، الشمري، بوشال

الزبيدي، لاجامي، الشمري، بوشال الوسط: عطيف، غالب، خالد الكعبي

عطيف، غالب، خالد الكعبي الهجوم: زيلايا، نياكاتي، رائد الغامدي

طريق الفريقين

الاتحاد بلغ النهائي بعد مواجهة قوية أمام الشباب، تمكن خلالها من قلب النتيجة لصالحه. أما القادسية فحقق تأهلًا مثيرًا بعد فوزه على الرائد بهدف نظيف، ما يؤكد جاهزيته لخوض التحدي الكبير أمام أحد أعرق الأندية السعودية.

مباراة نهائي كأس الملك 2025 تعد واحدة من أهم مواجهات الموسم الكروي، حيث يلتقي طموح القادسية مع خبرة الاتحاد. المباراة تحمل في طياتها أجواءً تاريخية وفرصة لصناعة المجد، وسط حضور جماهيري كبير ودعم إعلامي واسع.