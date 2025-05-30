نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انضمامه إلى ليفربول.. فريمبونج يتغزل في صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الهولندي جيريمي فريمبونج ظهير أيمن باير ليفركوزن الألماني.

فريمبونج: إنه شرف عظيم أن أقول لنفسي سأكون بجانب صلاح

ووقع الظهير الهولندي عقدًا مع ليفربول لمدة 5 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، لتعويض رحيل ألكسندر أرنولد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وتغزل جيريمي فريمبونج بالأسطورة المصرية محمد صلاح، خلال حواره الأول مع موقع ليفربول، وقال: "اللعب مع لاعبين عالميين، كلاعب بحجم صلاح، شعور رائع".

وأضاف:" إنه شرف عظيم، أن أقول لنفسي، سأكون بجانب محمد صلاح، ليس هو فقط، بل فريق ليفربول بأكمله، إنه شرف، ونعمة أن أكون جزءًا منه، لكنني متشوق للعب معه، آمل أن نتعاون بشكل جيد، أنا متحمس لهذه الأمور".

وانضم جيريمي فريمبونج إلى صفوف ليفركوزن موسم 2021 قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، بمقابل 11 مليون يورو.

وقدم الظهير الهولندي البالغ من العمر 24 عامًا موسمًا مميزًا، مع ناديه السابق باير ليفركوزن الألماني، حيث خاض 47 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.