نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي ينافس ليفربول على حسم صفقة عربية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينافس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ليفربول، لحسم صفقة عربية مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق كبير للاعب في الموسم المنقضي.

مانشستر سيتي ينافس ليفربول وأستون فيلا لحسم صفقة شرقي

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك 3 أندية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تتنافس على ضم ريان شرقي لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بعدما قدم أداء مميز في الموسم الماضي.

وأوضحت، أن كلا من مانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا، يتنافسون للتعاقد مع ريان شرقي في الصيف المقبل.

وأتمت التقارير الإنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي على استعداد لدفع مبلغ مالي قدره 40 مليون يورو، لنادي أولمبيك ليون الفرنسي للموافقة على ضم اللاعب ذو الأصول الجزائرية.