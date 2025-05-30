نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المباراة الأولى لـ أرنولد مع ريال مدريد بعد الإعلان الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، عن حسم التعاقد مع النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي السابق.

ريال مدريد يعلن رسميا التعاقد مع أرنولد





وانضم أرنولد بشكل رسمي إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بعقد مدته حتى 2031، ومقابل 10 ملايين يورو.

المباراة الأولى لترينت ألكسندر-أرنولد مع ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن أول مباراة للاعب الإنجليزي، ترينت ألكسندر-أرنولد مع ريال مدريد ستكون أمام نظيره الهلال السعودي في ميامي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، يوم 18 يونيو المقبل في الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد يقع في المجموعة الثامنة مع كلا من الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورج الألماني.