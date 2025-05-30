نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع فريمبونج قادمًا من باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع الظهير الهولندي جيريمي فريمبونج قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ليفربول يضم الهولندي جيريمي فريمبونج

وذكر الريدز في بيانه الرسمي، أن جيريمي فريمبونج وقع عقدًا مع الفريق لمدة 5 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال الهولندي فريمبونج إلى صفوف ليفربول كلفت خزينة النادي 35 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن والذي يمتد حتى يونيو 2028.

وأجرى الظهير الهولندي حوارًا مع الموقع الرسمي للريدز، عقب توقيع عقود انضمامه، وقال: "كان الأمر سهلًا للغاية. جاء ليفربول وأبدى اهتمامه بي، وكان الأمر بديهيًا بالنسبة لي".

ووجه جيريمي فريمبونج رسالة إلى جماهير الريدز، وقال: "مشجعي ليفربول، سأبذل قصارى جهدي، وطاقتي، وعملي، وآمل أن نتمكن من الفوز معًا، ونحتفل معًا، ونجمع كل شيء معًا".

وأختتم حديثه: "أنا متحمس جدًا لوجودي هنا. شكرًا لكم جميعًا على قبولي، ولن أخذلكم، وسأمنحكم الطاقة التي تحتاجونها".

وانتقل ظهير أيمن منتخب هولندا إلى صفوف ليفركوزن موسم 2021 قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، بمقابل 11 مليون يورو.

وخاض الهولندي فريمبونج البالغ من العمر 24 عامًا، مع ناديه الألماني هذا الموسم 47 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.