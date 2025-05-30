نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض قياسي من ليفربول لخطف نجم باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بعرض معدل يساوي 109 ملايين جنيه إسترليني (9ر146 مليون دولار) للتعاقد مع فلوريان فيرتز، صانع ألعاب فريق باير ليفركوزن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن العرض الثاني الذي قدمه فريق ليفربول للاعب الألماني، الذي يتضمن مكافآت إضافية، سيجعله أغلى صفقة يبرمها النادي في تاريخه، إذا وافق ليفركوزن على العرض.

وكان فيرتز نجما لفريق ليفركوزن عندما توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسم 2023-2024، كما تألق مع المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في ألمانيا الصيف الماضي.

وشارك فيرتز /22 عاما/ في 31 مباراة بالدوري الألماني في الموسم الذي انتهى مؤخرا، وسجل 10 أهداف.