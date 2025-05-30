نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُعفى من ضرائب مونديال الأندية.. وغرامات تصل لـ24 ألف دولار للبطاقات الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة فوتبول تونيزيان التونسية أن النادي الأهلي سيكون من بين الأندية المعفاة من دفع الضرائب خلال بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية مطالبة بدفع 1.2 مليون دولار ضرائب، ما يعادل تقريبًا 56.4 مليون جنيه مصري، باستثناء 9 أندية معفاة من الضريبة وهي

1. ريال مدريد

2. الترجي

3. بوكا جونيورز

4. فلامينجو

5. أوكلاند سيتي

6. بالميراس

7. ريفر بلايت

8. الأهلي

9. الوداد.

بينما الأندية غير المعفاة مطالبة بدفع الضرائب لأنها تُعتبر كيانات تجارية ربحية، بينما الأندية المعفاة تُعتبر جمعيات رياضية أهلية غير ربحية حسب الصحيفة التونسية.

كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن العقوبات التي سيتم فرضها على اللاعبين خلال كأس العالم للأندية والتي ستقام في أمريكا خلال يونيو ويوليو 2025.

وجاءت العقوبات المالية الصارمة التي فرضتها الفيفا على اللاعبين والأندية المشاركة لضمان الانضباط في البطولة كالتالي:

بطاقة صفراء: غرامة 12،000 دولار.

بطاقة حمراء غير مباشرة (بعد بطاقتين صفراوين): غرامة 18،000 دولار.

بطاقة حمراء مباشرة: غرامة 24،000 دولار.

سوء سلوك الفريق (مثل 5 لاعبين أو أكثر يحصلوا على عقوبات في نفس المباراة): غرامة 18،000 دولار.

استخدام الليزر أو الألعاب النارية: غرامة 6،000 دولار.



ويستعد النادي الأهلي لانطلاقة مشواره فى كأس العالم للأندية تحت القيادة الفنية الجديدة للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تم تنصيبه أمس رسميًا لمدة موسمين.