نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عودة بن رمضان إلى تونس.. وكواليس جلسته مع ريفيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه مساء اليوم محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم إليه حديثا، إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود فجر يوم الإثنين المقبل؛ للانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق والتي من المقرر أن تنطلق غدًا على ملعب مختار التتش.

وحصل اللاعب على إذن من خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق ومحمد يوسف المدير الرياضي، بالسفر إلى تونس خاصة وأنه منذ الحضور للقاهرة قادما من المجر، لم يسافر إلى تونس للاطمئنان على أسرته.

وتأخر سفر اللاعب حتى الآن إلى تونس للاطمئنان على أسرته، يعود إلى إجرائه الفحوصات الطبية قبل إعلان التعاقد الرسمي معه، وكذلك إنهائه التأشيرة الخاصة بسفره مع الفريق لبطولة كأس العالم للأندية بأمريكا والتي حصل عليها اللاعب أول أمس فقط.

وحرص خوسيه ريبيرو على استدعاء التونسي محمد علي بن رمضان لمقر النادي وعقد جلسة مطولة مع اللاعب المنتقل للأهلي حديثًا للاستفسار منه على العديد من الأمور، وأهمها مدى جاهزيته بعد عدم مشاركته مع فريقه المجري بشكل أساسي خلال الفترة الماضية وسبب عدم مشاركته والعديد من الأمور.

ومن المقرر أن يقود خوسيه ريبيرو، أول مران له مع الفريق غدا السبت بعد انتهاء الإجازة التي منحها عماد النحاس للفريق لمدة 48 ساعة بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة وحسم لقب الدوري العام.