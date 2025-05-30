الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد النادي الأهلي للسفر خلال الأيام المقبلة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة التي تقام بنظامها الجديدة بمشاركة 32 فريقا من أقوى الفرق على المستوى العالمي مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وغيرها من الفرق.

مفاجأة.. نجم الأهلي المصري يطلب الرحيل بشكل عاجل

وكشفت تقارير صحفية، أن اللاعب أحمد عبد القادر نجم الفريق المعار إلى فريق قطر القطري طالب بالرحيل بشكل نهائي عن الفريق في حالة عدم حاجة الأهلي إلى جهوده الفترة المقبلة، من أجل تحديد وجهته قبل انطلاق الموسم القادم.

وأشارت التقارير إلى أن المسؤولين في النادي الأهلي، متمسكين برحيل اللاعب أحمد عبد القادر عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وهو ما يرفضه اللاعب، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون للمدرب الجديد ريفيرا الذي يبحث القائمة النهائية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان اللاعب أحمد عبد القادر عن الأهلي لنادي قطر القطري الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتقرر عودته للنادي بعد انتهاء الإعارة، في الوقت الذي يمتلك عدد من العروض في دوريات الخليج وبعض الأندية المصرية للانتقال إلى أحدها، بعدما نما إلى عمله عدم رغبة الإدارة في الاستعانة به خاصة بعد ازدحام مركزه الذي يعاني منها الفريق في مركز الجناح، خاصة بعد التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي وأحمد زيزو.

وأوضحت التقارير

أن اللاعب أحمد عبد القادر يرغب في الرحيل عن صفوف الأهلي بشكل نهائي ولكن إدارة القلعة الحمراء تفضل الإعارة مرة ثانية، وهو ما سيتحدد خلال الجلسة المرتقبة بين اللاعب ومحمد يوسف المدير الرياضي للأهلي.

وأوضحت التقارير

أن اللاعب خرج من حسابات مسئولى النادي بشأن العودة لصفوف الفريق، الذين رفضوا فكرة ضم اللاعب في كأس العالم للأندية الشهر المقبل بأمريكا.