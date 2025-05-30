الرياض - كتبت رنا صلاح - في تطور لافت داخل أروقة منتخب مصر، كشف مصدر من داخل الجهاز الفني أن المدير الفني حسام حسن، ومدير المنتخب إبراهيم حسن، يعيدان النظر في إمكانية استدعاء نجم النادي الأهلي إمام عاشور لقائمة الفراعنة في المرحلة المقبلة، وذلك بعد الرسالة التي وجهها اللاعب مؤخرًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مفاجأة مدوية... أول رد من حسام حسن بعد رسالة إمام عاشور.. تفاصيل

وكان عاشور قد نشر رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”، أعرب فيها عن سعادته الكبيرة بتتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز، إلى جانب فخره بتحقيق لقب هداف المسابقة، مشيرًا إلى اعتزازه باللعب للنادي والمنتخب على حد سواء.

لكن اللافت في الرسالة هو ختامها، الذي حمل إشادة واضحة بالجهاز الفني لمنتخب مصر، وتأكيدًا صريحًا على احترامه الكبير للكابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم، مع إبداء استعداده التام لخدمة قميص المنتخب الوطني متى طُلب منه ذلك.

لا خلافات شخصية.. والباب مفتوح بشروط

وأوضح المصدر أن الثنائي الفني لا يحملان أي تحفظات شخصية تجاه اللاعب، بل إن المعيار الأساسي الذي يتم بناء القرارات عليه هو الانضباط والالتزام الكامل داخل وخارج الملعب.

وأضاف أن حسام حسن وإبراهيم حسن يشجعان دومًا أي لاعب يُظهر الجدية والاحترافية، ولا يترددان في منح الفرصة لكل من يثبت أحقيته بارتداء قميص المنتخب، مشددًا على أن احترام الكيان وتقدير الجهاز الفني هو الأساس في اختيارات المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، مع اقتراب معسكر المنتخب الجديد، ما يفتح باب الاحتمالات لعودة عاشور إلى تشكيلة الفراعنة، إذا ما استمرت رسائله الإيجابية مدعومة بانضباط سلوكي داخل الملعب وخارجه.