الرياض - كتبت رنا صلاح - تقام مباراة الاتحاد والقادسية كاس الملك اليوم الجمعة 30 مايو 2025، حيث يترقب الجمهور المباراة والتي من المتوقع أن تكون حماسية بين الفريقين، حيث يتطلع كل منهما إلى الفوز بالبطولة والتي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي والخليج على وجه الخصوص، وإليكم كافة التفاصيل حول المباراة في السطور التالية لهذا التقرير.

"بصـوت فهد العتيبي" قنـاة تنقل مباراة الاتحاد والقادسية كاس الملك السعودي Al-Ittihad vs

تستضيف مدينة الملك فهد الرياضية مباراة الاتحاد والقادسية كاس الملك في نهائي البطولة للموسم الكروي 2024-2025 حيث من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وذلك في يوم الجمعة 30 مايو 2025، وتحرص العديد من القنوات الفضائية على نقل نهائي البطولة ومن أبرز هذه القنوات هي قناة ssc 1 السعودية.

الاتحاد والقادسية

بلاشك أن مباراة الاتحاد والقادسية كاس الملك من المباريات القوية التي سوف تجمع بين الفريقين

حيث يتطلع كلاهما إلى ما يلي:

حيث يتطلع نادي الاتحاد في التفوق على القاسية ومواصلة تفوقه في الموسم الكروي الحالي.

فقد استطاع الاتحاد حسم لقب دوري روشن 2024-2025 لصالحه وذلك بعدد نقاط 83 نقطة.

وذلك بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الهلال السعودي.

أما عن نادي القادسية فإنه يتمنى أن يفوز بهذه المباراة ويختتم موسمه الكروي بلقب أول في تاريخه.

ويعد هذا الموسم هو أول موسم يشهد صعوده مجددا من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي.

ويحتل نادي القادسية المركز الرابع في الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 68 نقطة.

معلقين المباراة

تحرص العديد من القنوات على نقل أحداث المباراة التي تجمع بين فريق نادي الاتحاد ونادي القادسية في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025،

والتي من المتوقع أن تكون على النحو التالي: