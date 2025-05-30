الرياض - كتبت رنا صلاح - في تطورٍ مفاجئٍ قد يُغيّر موازين كرة القدم السعودية، كشفت مصادر مطلعة عن مكالمة هاتفية سرية جرت بين كريستيانو رونالدو وأحد كبار المسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، هذه المكالمة كانت نقطة التحول في مسار المفاوضات، حيث أبدى المسؤول رغبة قوية في رؤية النجم البرتغالي يرتدي قميص الهلال، مما دفع رونالدو لإعادة النظر في مستقبله الكروي داخل المملكة.

مكالمة سرية قلبت الطاولة!.. من هو المسؤول الذي أقنع رونالدو بالانتقال للهلال؟!"

بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن المكالمة التي جرت بين رونالدو والمسؤول السعودي كانت حاسمة في تغيير موقف اللاعب، تم خلالها مناقشة رؤية الهلال المستقبلية، وخططه للمشاركة في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه رونالدو في تعزيز مكانة النادي على الساحة الدولية، أبدى رونالدو اهتمامًا كبيرًا بهذه الرؤية، مما جعله يُفكر جديًا في الانتقال إلى الهلال.

شروط الهلال لضم رونالدو

رغم الحماس المتبادل، وضعت إدارة الهلال بعض الشروط لإتمام الصفقة، أبرزها:

التعاقد لمدة موسم على الأقل، رفضت الإدارة فكرة التعاقد المؤقت، مؤكدة على أهمية الاستقرار الفني.

تخفيض بعض الامتيازات، طالبت الإدارة بتعديل بعض البنود المالية مقارنة بعقده مع النصر.

الالتزام بالمشاركة في البطولات المحلية والدولية، أكدت الإدارة على ضرورة التزام رونالدو بالمشاركة في جميع البطولات التي يشارك فيها النادي.

مستقبل رونالدو في الدوري السعودي

مع اقتراب نهاية عقده مع النصر، وظهور رغبة الهلال الجادة في ضمه، يُصبح مستقبل رونالدو في الدوري السعودي محط أنظار الجميع، المفاوضات لا تزال جارية، ولكن المؤشرات تُشير إلى أن انتقاله إلى الهلال قد يُصبح واقعًا قريبًا.