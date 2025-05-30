الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم كرة القدم، قليلون هم من تمكنوا من الجمع بين الأناقة في الأداء والتواضع في الشخصية، ويُعد تشابي ألونسو واحدًا من هؤلاء، لاعب ارتكاز استثنائي، ومدرب صاعد بقوة، نشأ في بيئة كروية وورث حب المستديرة عن والده، ليصنع مسيرة حافلة بالنجاحات والأرقام والإنجازات التي لا تُنسى.

"مدرب مدريد تشابي ألونسو"... مين هو؟ وأصله منين؟ ثروته الغامضة وعمره الحقيقي وأسرار عن عيلته

ولد تشابي ألونسو في 25 نوفمبر 1981 بمدينة تولوسا في إقليم الباسك شمال إسبانيا، وهو من عائلة كروية، إذ أن والده “ميغيل ألونسو” كان لاعبًا دوليًا سابقًا، ينتمي تشابي لقبيلة الباسك، وهي واحدة من أكثر الجماعات تمسكًا بهويتها الثقافية واللغوية في إسبانيا، وتُعرف هذه المنطقة بإنتاج لاعبين يتمتعون بالذكاء التكتيكي والانضباط، وقد كان تشابي تجسيدًا حيًا لذلك.

الإنجازات الرياضية

تشابي ألونسو مر بعدة محطات كبرى شكلت شخصيته داخل الملعب:

ريال سوسيداد: بدأ مشواره هناك وساهم في صعود الفريق إلى مركز الوصافة في الليغا عام 2003.

ليفربول الإنجليزي: فاز بدوري أبطال أوروبا 2005 في واحدة من أكثر النهائيات إثارة في تاريخ البطولة.

ريال مدريد: أحرز مع النادي الملكي الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري الأبطال 2014.

بايرن ميونخ: أضاف للدوري الألماني رونقًا فنيًا وفاز بعدة ألقاب محلية.

كما فاز مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010، ويورو 2008 و2012، ليكون ضمن الجيل الذهبي للكرة الإسبانية.

الثروة والأعمال