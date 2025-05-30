نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى ختام دورى الجولف بالم هيلز بنزهة.. الجزيرة يسعى لتأمين الوصافة وصراع على المركز الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يسدل الستار غدا السبت على فعاليات دورى الجولف بالوصول إلى المنعطف الاخير بإقامة الجولة التاسعة والاخيرة من المنافسات ويستضيفها نادى جولف مدينتى.



وعلى عكس السنوات الاربع الماضية التى سيطر خلالها سبورتنج على الدرع يشهد الموسم الحالى 2024 / 2025 تتويج بطل جديد للمرة الاولى وهو فريق نادى جولف بالم هيلز الذى حسم اللقب فى الجولة الثامنة وسيحمل اليوم الدرع رسميا عقب انتهاء الجولة التاسعة والاخيرة وسيلعب الفريق اليوم للشهرة وكأنه فى نزهة.



وتفوق نجوم فريق بالم هيلز بجدارة هذا الموسم محققين انجازا كبيرا بالفوز بعدد 6 جولات كانت 4 منها متتالية لينهى الفريق احتكار سبورتنج للقب.



وكان فريق بالم هيلز يطمح فى تحقيڨ الثنائية هذا الموسم بعدما تأهل إلى نهائى الكأس لكنه خسر امام مدينتى ليفقد اللقب للمرة الثانية على التوالى حيث خسر بالم هيلز فى نهائى الكأس الموسم الماضى امام الجزيرة.



والصراع الحقيقى غدا سيكون على المركزين الثانى الوصافة والثالث حيث يتنافس على الوصافة حسب الترتيب الحالى الجزيرة 600 نقطة والقطامية هايتس 530 نقطة ويحتاج الجزيرة لحصد 40 نقطة فقط لتأمين الترتيب الثانى بغض النظر عن نتيجة القطامية.



اما المركز الثالث تبدو حساباته مختلفة ويتوقف تحديد صاحبه على فريقى الجزيرة والقطامية هايتس اولا ففى حال تحقيق القطامية هايتس المفاجأة واقتناص الوصافة سيكون الجزيرة الثالث مهما كانت نتائج الآخرين.



اما حال نجاح الجزيرة فى الحفاظ على المركز الثانى سيظهر مدينتى 500 نقطة والسخنة 500 نقطة ومن بعيد نسبيا سبورتنج 470 نقطة منافسين اقوياء على المركز الثالث شرط تعثر القطامية هايتس وعدم حصول الفريق على اكثر من 20 نقطة مع ضرورة حصول اى من مدينتى أو السخنة أو سبورتنج على احد المراكز من الأول إلى الثالث فى ترتيب جولة الغد.



لذا لن تخلو جولة الغد من الإثارة والمتعة الرياضية بالرغم من حسم اللقب لهذا الموسم.