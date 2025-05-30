نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف عيسي يتألق ويفوز على صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو ويحقق كأس السوبر السعودي للتايكوندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق البطل الأولمبي سيف عيسي لاعب منتخب مصر الميدالية الذهبية لكأس السوبر السعودي للتايكوندو مع نادي الشباب السعودي والتي أقيمت على صالة نادي الهلال بالرياض خلال الفترة من 28 حتى 30 مايو الجاري.



ونجح سيف عيسي في تحقيق اللقب بعد مشوار مميز في البطولة شهد الفوز في المباراة النهائية على الروسي مكسيم صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 بنتيجة 2-1 ضمن مباريات كأس السوبر السعودي لوزن 87 كجم.



وقدم سيف عيسي مباراة قوية وكبيرة أمام الروسي ماكسيم ونجح في تحقيق الفوز بالمواجهة.



وحقق سيف عيسي في أولمبياد طوكيو الميدالية البرونزية.



وكان سيف عيسي المصنف الأول عالميا قد نجح في قيادة فريق الشباب السعودي لتحقيق الميدالية الفضية في بطولة الفرق بالمملكة العربية السعودية.



وتشهد منافسات البطولات السعودية مشاركة نحوم وأبطال التايكوندو العالمي التونسي فراس القطوسي صاحب ذهبية أولمبياد باريس بجانب الروسي ماكسيم صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو بجانب عدد من اللاعبين أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.