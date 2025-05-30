نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي يوضح مستقبله مع نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أنطونيو كونتي استمراره الموسم المقبل على رأس القيادة الفنية لفريق نابولي المتوج مؤخرا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد لقائه مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي.

وأعلن المدرب الإيطالي الخبر رسميا، حيث قال في تصريحات نقلها موقع (فوت ميركاتو) الإلكتروني، يوم الجمعة: لدينا عقد، وبما أن رؤيتنا للمستقبل تبدو متطابقة، فمن الصواب أن نستمر معا.

وأضاف كونتي: نحن جادون، ولذلك نمضي قدما. خلال الأيام الأخيرة، قمنا بتحليل ما تم إنجازه جيدا وما لم يتم إنجازه. كان الاحتفال بالدوري الإيطالي مع جماهير نابولي أمرا رائعا، وهدفنا هو الاستمرار معا لجعل هذه الجماهير أكثر فخرا.

من جانبه، أبدى دي لورينتيس دعمه الكامل لكونتي، إذ قال: ليس لدي الكثير لأضيفه. نتجه الآن لدوري أبطال أوروبا، ولدينا أربعة أهداف بالغة الأهمية نسعى لتحقيقها في الموسم المقبل.

وأوضح رئيس نابولي: الفوز بالدوري الإيطالي يشكل أولوية بالنسبة لنا بطبيعة الحال. ينبغي أن ندافع عن اللقب. سأدعم كونتي في كل ما يريده لتحسين نابولي وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. إن هذا يضفي كثيرا من الاستقرار للتعامل مع فترة ما قبل الموسم القادم.

كان كونتي قاد نابولي إلى التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الرابعة في تاريخه هذا الموسم، بعد منافسة ساخنة مع إنتر ميلان، استمرت حتى المرحلة الأخيرة من المسابقة.