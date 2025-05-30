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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات حاسمة في جولة الختام بدوري المحترفين



تُختتم يوم السبت 31 مايو منافسات الجولة الثامنة والثلاثون الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، والتي تُعد من أبرز جولات الموسم، حيث تشهد صراعًا مشتعلًا في القاع بين رباعي يبحث عن النجاة، إلى جانب مواجهة حاسمة في سباق الصعود إلى الدوري الممتاز، بعدما ضمن المقاولون العرب ووادي دجلة بطاقتي التأهل الأولى والثانية رسميًا. والاخيره يتصارع عليها كهرباء الإسماعيليةوابو قير للاسمده وكلهما بنفس النقاط ولكن الكهرباء يتفوق بالمواجهات المباشره.

1-كهرباء الإسماعيلية × منتخب السويس

على ملعب الكهرباء مواجهة حاسمة في سباق الصعود، حيث يسعى كهرباء الإسماعيلية، صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر الكناني برصيد 71 نقطة، لتحقيق الفوز على منتخب السويس من أجل انتزاع البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الدوري الممتاز. منتخب السويس بقيادة ميمي فريد، الذي تأكد هبوطه رسميًا بعد توقف رصيده عند 29 نقطة، يسعى لتقديم أداء مشرف في ختام مشواره.

2-أبو قير للاسمده× أسوان

على ملعب ابو قير للاسمده يدخل أبو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه المواجهة بنفس رصيد كهرباء الإسماعيلية (71 نقطة)، ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف، ما يجعل فرصته قائمة في الصعود حال فوزه وتعثر منافسه. أما أسوان، صاحب المركز السادس بقيادة هيثم الفيل برصيد 54 نقطة، فقد خرج مبكرًا من سباق المنافسة، لكنه يبحث عن ختام قوي للموسم

3-لافيينا × المنصورة

على ملعب الاسيوطي سبورت يلعب فريق لافيينابقيادة عمر جمال محتلا المركز الثامن عشر والأخير بين الفرق المهددة بالهبوط برصيد 35 نقطة، ويُعد أكثر الفرق عرضة لتوديع دوري المحترفين. لا خيار أمامه سوى الفوز على المنصورة، وانتظار تعثر ديروط أو خسارة أحد طرفي لقاء طنطا وراية. أما المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد، فقد ضمن البقاء مبكرًا بعد أن وصل إلى النقطة 40 في المركز الرابع عشر، ليخوض المواجهة بأريحية نسبية.

4-طنطا × راية

على ستاد طنطا ومواجهة مباشرة لا تقبل القسمة بين فريقين يتصارعان من أجل البقاء. طنطا بقيادة حسام عبد العال وراية بقيادة اشرف توفيق يدخل الفريقان اللقاء برصيد 38 نقطة،يدركان أن التعادل فقط هو النتيجة الوحيدة التي تضمن بقاءهما سويًا دون انتظار نتائج الفرق الأخرى، فيما يُعقّد فوز أحدهما وضع الطرف الآخر، ويربط مصيره بنتائج ديروط ولافيينا.

5-السكة الحديد × ديروط

على ستاد بتروسبوت يحل فريق ديروط بقيادة احمد كشري ضيفًا ثقيلًا على السكة الحديد بقيادة ايمن المزين في لقاء مفصلي لمشواره في المسابقة. الفريق يحتل المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط ليضمن الاستمرار رسميًا، بشرط عدم فوز لافيينا. في المقابل، يدخل السكة اللقاء بأريحية، بعدما حسم المركز الخامس بـ56 نقطة

6-وادي دجلة × بروكسي

على ستاد السلام يلتقي فريق وادي دجلة وصيف المجموعة بقيادة محمد الشيخ بعد إن ضمن الصعود رسميًا بعد أن رفع رصيده إلى 75 نقطة، ويخوض اللقاء دون ضغوط أمام بروكسي، صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حامد بـ50 نقطة، الذي يأمل في إنهاء الموسم ضمن فرق النصف الأعلى من الجدول.

7-الترسانة × المقاولون العرب

على ستاد الترسانة ولقاء تحصيل حاصل للمقاولون العرب بقيادة محمد مكي الذي حسم الصعود بتصدره جدول الترتيب برصيد 76 نقطة. بينما الترسانة يحتل المركز التاسع بقيادة عطية السيد برصيد 47 نقطة، ويطمح لإنهاء موسمه بفوز معنوي أمام أحد أفضل فرق الموسم.

8-القناة × بلدية المحلة

على ملعب القناة القديم يخوض فريق القناة صاحب المركز السابع بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 52 نقطة، مع فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة حسام عبد العال برصيد 45 نقطة. مواجهة لتحسين الترتيب، خاصة للقناة الذي ينافس على مركز متقدم بين فرق الوسط.

9-الداخلية × بترول أسيوط

على ملعب الداخلية بجسر السويس يصطدم فريق الداخلية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عبد الله الشحات برصيد 43 نقطة مع فريق بترول اسيوط صاحب المركز العاشر بقيادة سعيد صبحي برصيدـ46 نقطة بعد أن ضمن الفريقان البقاء رسميًا، في المواجهة تُعد فرصة لتحسين الصورة قبل إسدال الستار على الموسم.

10-سبورتنج × “وي”

هبط سبورتنج بقيادة أحمد فاروق رسميًا إلى القسم الثاني “ب” بعد إن احتلال المركز التاسع عشر برصيد 29 نقطة، بينما يخوض “وي” اللقاء بقيادة عمرو انور وهو في المركز الـحادي عشر برصيد 46 نقطة، في مباراة لا تحمل أي تأثير على مراكز الصعود أو الهبوط.

الترتيب

1- كهرباء الإسماعيلية مع منتخب

1- المقاولون العرب 76 نقطة

2- وادي دجلة 75 نقطة

3- كهرباء الإسماعيلية 71 نقطة

4- أبوقير للأسمدة 71 نقطة

5- السكة الحديد 56 نقطة

6- أسوان 54 نقطة

7- القناة 52 نقطة

8- بروكسي50 نقطة

9- الترسانة 47 نقطة

10- بترول أسيوط 46نقطة

11- وي 46 نقطة

12- بلدية المحلة 45 نقطة

13- الداخلية 43 نقطة

14- المنصورة 40نقطة

15- طنطا 38 نقطة

16- راية 38 نقطة

17- ديروط 37نقطة

18- لافيينا 35 نقطة

19- سبورتنج 29 نقطة

20- منتخب السويس 29 نقطة