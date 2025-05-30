الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التكهنات المتزايدة حول مستقبل كريستيانو رونالدو بعد نهاية عقده مع نادي النصر، ظهرت تقارير تشير إلى أن النجم البرتغالي قد يوافق على الانتقال إلى الهلال، ولكن بشرط محدد.
رونالدو يضع شرطًا واحدًا للعب مع الهلال.. لن تصدق ما هو!"
- وفقًا لمصادر مطلعة، فإن رونالدو يشترط أن يكون انتقاله إلى الهلال لمدة موسم واحد فقط، مع إمكانية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الشرط يأتي في إطار رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة دون التزام طويل الأمد، خاصة مع تقدمه في السن ورغبته في استكشاف تحديات جديدة.
موقف الهلال من الشرط
- من جانبها، أبدت إدارة الهلال تحفظًا على هذا الشرط، حيث تسعى للتعاقد مع رونالدو بعقد يمتد لأكثر من موسم، لضمان استقرار الفريق والاستفادة القصوى من خبراته، كما يشترط النادي أن يتخلى رونالدو عن بعض الامتيازات التي كان يحصل عليها مع النصر، لضمان توازن الفريق ماليًا وفنيًا.
مستقبل الصفقة
- مع اقتراب موعد فتح نافذة الانتقالات الصيفية، من المتوقع أن تتضح ملامح الصفقة خلال الأيام القادمة، ويبقى السؤال، هل سيتوصل الطرفان إلى اتفاق يُرضي الجميع.
تأثير الشرط على سوق الانتقالات
- إن وضع رونالدو لهذا الشرط قد يُحدث هزة في سوق الانتقالات داخل الدوري السعودي وخارجه، حيث يفرض هذا النجم العالمي قواعده الخاصة حتى في سن متقدمة، فطلبه عقدًا قصير الأمد يعكس إدراكه لقيمته التسويقية والرياضية، كما يمنحه حرية التنقل والمشاركة في بطولات كبرى مثل كأس العالم للأندية دون التقيد بالتزامات طويلة.
- من جهة أخرى، فإن هذا التحرك قد يدفع أندية سعودية أخرى، وربما أندية أوروبية أو أمريكية، لتقديم عروض بديلة تتماشى مع هذا الشرط المرن، ما يزيد من سخونة المنافسة للحصول على خدماته، وبذلك، يُمكن القول إن قرار رونالدو لا يتعلق فقط بنادٍ معين، بل هو خطوة مدروسة لإبقاء الخيارات مفتوحة على أعلى المستويات.