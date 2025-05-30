الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التكهنات المتزايدة حول مستقبل كريستيانو رونالدو بعد نهاية عقده مع نادي النصر، ظهرت تقارير تشير إلى أن النجم البرتغالي قد يوافق على الانتقال إلى الهلال، ولكن بشرط محدد.

رونالدو يضع شرطًا واحدًا للعب مع الهلال.. لن تصدق ما هو!"

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن رونالدو يشترط أن يكون انتقاله إلى الهلال لمدة موسم واحد فقط، مع إمكانية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الشرط يأتي في إطار رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة دون التزام طويل الأمد، خاصة مع تقدمه في السن ورغبته في استكشاف تحديات جديدة.

موقف الهلال من الشرط

من جانبها، أبدت إدارة الهلال تحفظًا على هذا الشرط، حيث تسعى للتعاقد مع رونالدو بعقد يمتد لأكثر من موسم، لضمان استقرار الفريق والاستفادة القصوى من خبراته، كما يشترط النادي أن يتخلى رونالدو عن بعض الامتيازات التي كان يحصل عليها مع النصر، لضمان توازن الفريق ماليًا وفنيًا.

مستقبل الصفقة

مع اقتراب موعد فتح نافذة الانتقالات الصيفية، من المتوقع أن تتضح ملامح الصفقة خلال الأيام القادمة، ويبقى السؤال، هل سيتوصل الطرفان إلى اتفاق يُرضي الجميع.

تأثير الشرط على سوق الانتقالات