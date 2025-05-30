الرياض - كتبت رنا صلاح - نفى محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكل قاطع وجود أي خلافات داخل المجلس مع زميله الكابتن حسام غالي، وذلك في تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، ليضع حدًا لما تم تداوله مؤخرًا حول توتر العلاقة بين الطرفين.

أين اختفى عن المشهد؟.. عضو مجلس إدارة يكشف حقيقة خلاف حسام غالي مع إدارة الأهلي

وكانت أنباء قد انتشرت خلال الأسابيع الماضية عن وجود أزمة مكتومة بين حسام غالي، أحد نجوم الأهلي السابقين وعضو المجلس الحالي، وبين الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، خاصة في ظل غياب غالي عن بعض المناسبات المهمة للنادي.

لكن سراج شدد على أن هذه الأحاديث لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن غالي حضر الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة، وشارك في المناقشات بصورة طبيعية وأضاف: “أؤكد للجميع أن الأمور داخل مجلس الإدارة تسير بسلاسة، وكل ما يقال عن خلافات مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة”.

وفي سياق آخر، تحدث سراج عن ملف الانتقالات داخل القلعة الحمراء، مشيدًا بإتمام صفقة محمود حسن “تريزيجيه”، معتبرًا إياها الأقوى للنادي مؤخرًا، رغم حزنه على رحيل النجم المخضرم أحمد فتحي.

كما تطرق إلى ملف تجديد عقد النجم التونسي علي معلول، وقال: “معلول أحد أساطير النادي الأهلي، وأتمنى استمراره معنا لأطول فترة ممكنة. سأحزن بشدة إذا رحل”.

بهذه التصريحات، وضع عضو مجلس إدارة الأهلي حدًا للشائعات وأعاد التأكيد على وحدة الصف داخل مجلس إدارة النادي الأكثر تتويجًا في القارة السمراء.