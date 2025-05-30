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أحمد جودة - القاهرة - أكد أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر تحت 20 سنة، عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، على أهمية فترة الإعداد المتكاملة التي يمر بها الفريق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب.

أسامة نبيه: نستعد جيدًا لكأس العالم تحت 20 سنة وسنسعى لإسعاد الجمهور المصري

وقال نبيه: "علينا الاستعداد جيدًا لبطولة كأس العالم، من خلال فترة إعداد متكاملة تمكننا من تقديم أفضل ما لدينا."

وأضاف: "أنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر، وسندافع عن أحلامنا بقوة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري."

يأتي ذلك في إطار التحضيرات المكثفة التي يخوضها المنتخب للشباب، مع طموحات كبيرة لتحقيق نتائج مشرفة تمثل مصر على الساحة الدولية.