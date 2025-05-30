نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 ملفات نارية على طاولة ريبيرو في الأهلي قبل المونديال.. قرارات مصيرية خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش النادي الأهلي حالة من الترقب مع بدء مهمة المدير الفني الإسباني الجديد خوسيه ريبيرو، الذي يستعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في مرحلة حساسة، تسبق انطلاق كأس العالم للأندية بأيام قليلة فقط، وبالتزامن مع حسم لقب الدوري المحلي، تبرز أمام ريبيرو أربع مهام عاجلة لا تحتمل التأجيل، عليه التعامل معها بحسم ودقة تمهيدًا للاستحقاق العالمي المنتظر.

1. حسم القائمة النهائية لكأس العالم للأندية

أولى المهام العاجلة التي تنتظر ريبيرو هي تحديد القائمة النهائية التي ستُمثل الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تنطلق في الرابع عشر من يونيو بالولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون على المدرب الإسباني دراسة وضع كل لاعب بدقة، واختيار العناصر القادرة على المنافسة والظهور المشرف في البطولة، خصوصًا أن الوقت المتبقي محدود ولا مجال للتجارب.

2. البتّ في مستقبل معلول والسولية والراحلين

ومن الملفات الشائكة التي وُضعت مباشرة على مكتب ريبيرو، ملف اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق، وعلى رأسهم النجم التونسي علي معلول وعمرو السولية. وسيتعين على المدرب الإسباني اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركتهم في كأس العالم سواء لتكريمهم ضمن القائمة، أو الاكتفاء بدورهم في المرحلة الماضية تمهيدًا لرحيلهم الرسمي، وهو ملف حساس يحتاج إلى حنكة فنية وإدارية.

3. تحديد احتياجات الفريق للموسم الجديد

رغم أن أعين الجميع تتجه صوب البطولة العالمية، إلا أن ريبيرو سيكون مطالبًا أيضًا بتحديد الصفقات التي يحتاج إليها الفريق خلال الموسم المقبل. فالنادي الأهلي يسعى لتعزيز صفوفه بصفقات مدروسة بعد المونديال، لذا سيكون عليه تقييم التشكيل الحالي سريعًا وتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، لضمان جاهزية الفريق للمنافسة محليًا وقاريًا.

4. سرعة الاندماج مع اللاعبين وفرض أسلوبه

الملف الأكثر حساسية وربما الأهم بالنسبة للمدير الفني الجديد، هو القدرة على الدخول في أجواء الفريق بسرعة وخلق حالة من الانسجام مع اللاعبين، خصوصًا أن الأهلي سيواجه تحديًا عالميًا في أقل من أسبوعين. الجماهير تنتظر رؤية بصمات ريبيرو سريعًا على أداء الفريق، والتعرف على فلسفته التكتيكية، ما يفرض عليه بناء جسور الثقة والتفاهم مع عناصر الفريق الأساسية والبديلة في وقت قياسي.