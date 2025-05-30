ريبييرو يبدأ مهمة تجهيز الأهلي للمونديال بمهمة خاصة لمساعده

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي الأهلي، تنفيذ رؤيته الفنية بشكل فوري استعدادًا للمشاركة المنتظرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث كلّف المعد البدني للفريق، ميجيل بيبيير، بوضع برنامج تدريبي بدني خاص يراعي الظروف البدنية والفنية الدقيقة لكل لاعب بالفريق.

ريبييرو يبدأ مهمة تجهيز الأهلي للمونديال ببرنامج بدني خاص

ووفقًا لمصدر مطّلع داخل القلعة الحمراء، فقد شدد ريبييرو على ضرورة إعداد برنامج بدني متكامل ومخصص لكل لاعب، يتوافق مع الحالة البدنية الفردية، لا سيما أن الفريق خاض موسمًا محليًا مرهقًا في مصر، كما يضم في صفوفه عددًا من اللاعبين الأجانب الذين تتفاوت مستويات لياقتهم بسبب التزاماتهم المختلفة مع منتخباتهم أو أنديتهم السابقة.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني شدد على أهمية أن يكون هذا البرنامج مرنًا وشاملًا، بحيث يُمكّن كل اللاعبين من الوصول إلى أفضل حالة بدنية ممكنة، مع الأخذ في الحسبان هدفًا رئيسيًا وهو الوقاية من الإصابات، خاصة أن الفريق بات على بعد أسبوعين فقط من انطلاق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتنطلق تدريبات الأهلي تحت قيادة ريبييرو رسميًا بداية من غدٍ السبت، وذلك بعد الإعلان عن توليه مسؤولية القيادة الفنية خلفًا للمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي غادر منصبه عقب وداع الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مرحلة نصف النهائي.

ويشهد المران الجماعي المرتقب انتظام جميع لاعبي الفريق، بمن فيهم الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي استعدادًا للموسم المقبل، وفي مقدمتهم:

محمود حسن تريزيجيه، الذي يعود إلى الفريق بعد رحلة احتراف طويلة

محمد علي بن رمضان، لاعب الوسط التونسي

حمدي فتحي، العائد على سبيل الإعارة للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية فقط

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في نسخة موسعة من كأس العالم للأندية، والتي تنطلق في 14 يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع في مجموعة نارية تضم نخبة من الفرق القوية، وهي:

إنتر ميامي من الولايات المتحدة الأمريكية

بالميراس من البرازيل

بورتو من البرتغال