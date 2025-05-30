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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس طموحات ليفربول في تعزيز خط هجومه، كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتكي من آينتراخت فرانكفورت.

تعزيزات هجومية كبيرة في خطط ليفربول للموسم الجديد

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن"، فإن ليفربول قد دخل في منافسة مع تشيلسي للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي سجل 15 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة في الدوري الألماني هذا الموسم. يُذكر أن فرانكفورت يطالب بنحو 84 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات إيكيتكي.

من جهة أخرى، أفادت تقارير أخرى بأن ليفربول يدرس أيضًا التعاقد مع المهاجم البرتغالي غونسالو راموس من باريس سان جيرمان، في إطار سعيه لتعزيز خط هجومه. وبحسب تقرير نشره موقع "GiveMeSport"، فإن ليفربول قد وضع راموس كأحد الخيارات المحتملة لتعويض رحيل داروين نونيز المتوقع.

تأتي هذه التحركات في وقت حساس بالنسبة لليفربول، حيث يسعى النادي لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، خاصة في ظل التغيرات المحتملة في خط هجومه. من المتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية منافسة شرسة بين الأندية الكبرى للحصول على خدمات المهاجمين المميزين.