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أحمد جودة - القاهرة - أبدى مانشستر يونايتد وأستون فيلا اهتمامًا بالتعاقد مع الحارس الفرنسي الشاب لوكاس شيفالييه، حارس مرمى ليل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر يونايتد وأستون فيلا يتنافسان على ضم حارس ليل

يأتي هذا في ظل بحث مانشستر يونايتد عن بديل محتمل لأندريه أونانا، الذي تعرض لانتقادات بسبب أدائه المتذبذب هذا الموسم، بينما يسعى أستون فيلا لتعزيز مركز حراسة المرمى.

شيفالييه، البالغ من العمر 23 عامًا، قدم أداءً مميزًا مع ليل، حيث حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة من أصل 39 في الموسم الحالي، بمعدل 3.21 تصديًا في المباراة الواحدة. هذا الأداء جذب اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، بما في ذلك مانشستر سيتي وبرشلونة وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

وفقًا للتقارير، يقدر ليل قيمة شيفالييه بنحو 34 مليون جنيه إسترليني، خاصة مع تبقي عامين في عقده الحالي. ويُعتقد أن مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الحارس، بينما يُقال إن أستون فيلا قد تقدم بعرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني بالفعل.