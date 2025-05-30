قياسات وزن للاعبي الأهلي تحت إشراف خوسيه ريبيرو استعدادا لكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، خطوة تنظيمية مهمة مع بداية مشواره الفني مع الفريق، حيث قرر إخضاع جميع لاعبي الفريق الأول لاختبارات قياس الأوزان خلال الحصة التدريبية المقررة غدًا السبت.

قياسات وزن للاعبي الأهلي تحت إشراف خوسيه ريبيرو استعدادا للمونديال

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحضيرات الدقيقة التي يضعها الجهاز الفني استعدادًا للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية.

ووفقًا للقرارات الفنية التي اتخذها ريبيرو، سيخضع لاعبو الأهلي إلى قياسات بدنية وطبية شاملة، وذلك بهدف الوقوف على الحالة الصحية والبدنية لكل لاعب بدقة. وتهدف هذه القياسات إلى تحديد الأوزان الفعلية لكل عنصر في الفريق، مع وضع تصور للوصول إلى الوزن المثالي لكل لاعب، بما يضمن الجاهزية الكاملة للمنافسات المقبلة.

ويولي الجهاز الفني بقيادة ريبيرو أهمية قصوى لهذا الإجراء، انطلاقًا من إدراكه بأن زيادة الوزن تُعد من أبرز مسببات الإصابات العضلية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على أداء اللاعبين واستمراريتهم خلال الموسم. لذلك، فإن معرفة الأوزان الدقيقة والعمل على ضبطها تُعد جزءًا أساسيًا من برنامج الإعداد البدني للفريق.

وفي إطار تحضيراته لبداية مشواره مع المارد الأحمر، تسلم ريبيرو مؤخرًا تقريرًا فنيًا شاملًا عن جميع لاعبي الفريق، يتضمن الحالة البدنية والفنية لكل لاعب، إلى جانب تفاصيل أداء اللاعبين في الفترة الماضية. ويُعد هذا التقرير خطوة تمهيدية لتحديد خطة العمل التي سيعتمد عليها المدير الفني في الفترة التحضيرية الحالية.

ويبدأ ريبيرو رسميًا قيادة تدريبات النادي الأهلي غدًا السبت، حيث تنطلق الاستعدادات المكثفة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع عشر من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مجموعته ببطولة كأس العالم للأندية تحديات قوية، حيث تضم المجموعة فرقًا ذات وزن ثقيل في كرة القدم العالمية، وهي: