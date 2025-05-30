إمام عاشور يحسم الجدل: باقٍ مع الأهلي ولا أفكر في الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبل اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، حسم نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي موقفه بشكل واضح، مؤكدًا استمراره مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وعدم وجود أي نية لديه لمغادرة الفريق في موسم الانتقالات الصيفي القادم.

إمام عاشور يؤكد بقاؤه في الأهلي

وقال إمام عاشور، في تصريحات إعلامية، إن عقده لا يزال ممتدًا مع النادي الأهلي لمدة موسمين مقبلين، وأنه يشعر بالاستقرار والراحة داخل الفريق.

وأضاف: "أنا لا أفكر في الرحيل، وكل تركيزي منصب على الاستمرار مع الأهلي وتحقيق المزيد من البطولات معه، فالنادي وفر لي كل شيء خلال الفترة الماضية، من دعم وثقة ومعاملة احترافية، وأنا ممتن لذلك".

وأوضح عاشور أن مسألة انتقاله لأي نادٍ آخر ليست مطروحة على الطاولة من جانبه، رغم وجود بعض العروض التي وصلت إلى إدارة النادي الأهلي للحصول على خدماته.

وقال في هذا السياق: "بالفعل هناك عروض مقدمة لي، لكن القرار في النهاية ليس بيدي، بل بيد النادي، وأنا تحت أمر الأهلي في أي وقت، ورغبتي الصريحة هي الاستمرار لأطول فترة ممكنة ضمن صفوف الفريق".

ويأتي هذا التصريح الحاسم من إمام عاشور في وقت يواصل فيه اللاعب تقديم مستويات مميزة مع الأهلي، حيث كان أحد العناصر الفاعلة في تتويج الفريق بلقب دوري نايل للمحترفين، وقد تألق بشكل خاص خلال مواجهة الأهلي الأخيرة أمام فاركو، التي انتهت بفوز كاسح للمارد الأحمر بنتيجة ستة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي.