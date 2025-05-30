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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد العمل على إعادة بناء تشكيلته استعدادًا للموسم الجديد، في إطار مشروع رياضي جديد يقوده المدرب المرتقب تشابي ألونسو خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

نجم ريال مدريد السابق يرفض العودة رغم رغبة تشابي ألونسو

ومع بدء هذه المرحلة الجديدة، أبدى ألونسو رغبته في ضم بعض اللاعبين الذين سبق لهم التواجد في غرفة ملابس سانتياغو برنابيو، وعلى رأسهم المهاجم الإسباني جوسيلو.

خوسيلو، الذي لعب الموسم الماضي مع ريال مدريد على سبيل الإعارة، قدم أداءً لافتًا رغم مشاركته المحدودة، ونجح في ترك بصمة قوية كلاعب بديل يتمتع بقدرات تهديفية داخل منطقة الجزاء، وهو ما تفتقده التشكيلة الحالية للنادي الملكي.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فقد تواصل ريال مدريد مؤخرًا مع خوسيلو، الذي يلعب حاليًا لنادي الغرافة القطري، لمعرفة موقفه من العودة إلى الفريق. غير أن اللاعب، المتواجد حاليًا في قطر بعقد يمتد حتى عام 2026 مع إمكانية التمديد حتى 2027، أبلغ إدارة النادي برفضه للعرض، مفضلًا الاستمرار في مشروعه الحالي في دوري نجوم قطر.

ورغم رفضه العودة إلى مدريد، عبّر خوسيلو عن امتنانه للنادي ولتشابي ألونسو على الثقة والاهتمام، لكنه أوضح أن قراره ينبع من التزامه المهني بالمشروع القطري ورغبته في مواصلة مسيرته هناك.

هذا الرفض يُعد ضربة لخطط المدرب الإسباني الجديد، الذي يرى ضرورة وجود مهاجم تقليدي قوي في الكرات الهوائية ويمنح الفريق بُعدًا تكتيكيًا مختلفًا، لا سيما في المباريات الصعبة.

ومع غياب خيارات مماثلة في السوق، قد يتجه ألونسو إلى "لا فابريكا"، أكاديمية ريال مدريد، بحثًا عن بديل شاب يحمل ملامح جوسيلو الفنية ويكون قادرًا على شغل هذا الدور في المستقبل القريب.