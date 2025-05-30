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أحمد جودة - القاهرة - بدأ ريال مدريد تحركاته مبكرًا استعدادًا لمونديال الأندية، حتى قبل فتح نافذة الانتقالات الخاصة بالبطولة رسميًا من قبل "فيفا"، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل.

وسط الاغراءات الإنجليزية.. ريال مدريد يحدد سعر بيع نجمه في الميركاتو الصيفي

وأعلن النادي الملكي أعلن بالفعل عن أولى صفقاته بضم المدافع دين هويسين في 17 مايو، ويقترب من إنهاء التعاقد مع كل من ترينت ألكسندر-أرنولد وألفارو كارّيراس، فيما كشف الصحفي الإسباني سيرو لوبيز عن نية الريال استعادة خدمات نيكو باز أيضًا.

في الوقت ذاته، بدأت إدارة النادي دراسة ملف المغادرين، ويبرز اسم الجناح البرازيلي رودريغو غوس في مقدمة الأسماء المطروحة. اللاعب الذي لم يشارك في أي دقيقة منذ نهائي كأس الملك أمام برشلونة في 26 أبريل الماضي، خاض موسمًا باهتًا سجّل خلاله 12 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 3،331 دقيقة.

ويحظى رودريغو باهتمام عدة أندية كبرى، خاصة من إنجلترا والسعودية. وعلى الرغم من تراجع اهتمام أرسنال به بعد اقترابه من التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيكيريش، فإن تشيلسي لا يزال مصممًا على التوقيع معه. النادي اللندني، الذي حسم لقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على ريال بيتيس (4-1) وتأهله لدوري الأبطال، يسعى لتعزيز خطه الهجومي في ظل تراجع مستوى كريستوفر نكونكو وتذبذب أداء ميخايلو مودريك.

من جانبه، أبدى مدرب ريال مدريد الجديد، تشابي ألونسو، دعمه للاعب خلال تقديمه الرسمي، قائلًا: "رودريغو لاعب رائع، وسأتحدث مع جميع اللاعبين نحن بحاجة إليه"، وعلى الرغم من رغبة النادي والمدرب في استمرار رودريغو، فإن القرار النهائي يعود للاعب نفسه، في ظل السياسة المعتمدة من الرئيس فلورنتينو بيريز: "لا أحد يبقى وهو غير مرتاح".

وفي حال قرر رودريغو الرحيل، فإن ريال مدريد سيطلب عرضًا لا يقل عن 100 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبر معقولًا مقارنة بأسعار السوق الحالية.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي لا يزال مهتمًا بضم اللاعب، إذ يُعرف عن المدرب بيب غوارديولا إعجابه الكبير بإمكانات رودريغو، الذي انضم إلى ريال مدريد عام 2019 مقابل 45 مليون يورو، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة أنشيلوتي حتى هذا الموسم الذي لم يرقَ لتوقعات اللاعب أو الجماهير.