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أحمد جودة - القاهرة - يواجه لاعب الوسط داني سيبايوس مستقبلًا غير واضح في ريال مدريد، رغم إيمانه بقدرته على تقديم المزيد للفريق الأول. وتشير التقارير إلى أن اللاعب صاحب القميص رقم 19 قد يكون ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة قلعة "سانتياغو برنابيو" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو سيناريو لا يزال مستبعدًا في مكاتب "فالديبيباس" حتى الآن.

مستقبل نجم ريال مدريد في محل شك

وتُظهر إدارة النادي، بقيادة فلورنتينو بيريز، ومعها الجهاز الفني الجديد بقيادة تشابي ألونسو، ثقة كبيرة في سيبايوس باعتباره أحد العناصر المثالية لدعم خط الوسط من الصف الثاني. وقد أثبت اللاعب الأندلسي جدارته مرارًا، خصوصًا خلال فترة تألقه في موسم 2024-2025. لهذا، لا يفضل النادي التفريط به في الوقت الراهن، لاقتناعه بأنه لا يزال قادرًا على تقديم الكثير ضمن المشروع الرياضي المستقبلي.

ومع ذلك، أبدت الإدارة استعدادها للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب، دون أن تُبدي معارضة قوية في حال قرر سيبايوس الرحيل. ويُقال إن عرضًا لا يقل عن 20 مليون يورو سيكون كافيًا لفتح باب النقاش حول مغادرة سيبايوس، الذي يمتد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2027، ما يمنح النادي مرونة في إعادة تقييم دوره مستقبلًا حسب أدائه.

وفي الوقت الراهن، قرر تشابي ألونسو الإبقاء على سيبايوس ضمن خططه، رغم ارتباط اسم اللاعب بعدة أندية أبرزها ريال بيتيس – الذي سبق وأن تألق معه في بداية مسيرته – وأتلتيكو مدريد. ويُعتبر بيتيس أكثر المهتمين بعودته، في ظل رغبة دائمة لدى النادي الأندلسي في استعادته، وهي رغبة تتجدد في كل صيف مع تزايد الشكوك حول مستقبله مع "الميرينغي".

وبحسب المعطيات الحالية، يُتوقع استمرار سيبايوس مع الفريق خلال مونديال الأندية، وضمن خطط موسم 2025-2026. ومع ذلك، فإن استمراريته مشروطة بعدم رغبته الشخصية في الرحيل، وفي حال تلقى النادي عرضًا مناسبًا ماليًا، فسيُفتح الباب أمام انتقاله.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب سيبلغ 30 عامًا بحلول نهاية عقده، ما قد يضعه مستقبلًا ضمن فئة "اللاعبين المخضرمين" في الفريق، وهو ما يعني أن أي تجديد مستقبلي لعقده سيكون خاضعًا لمعايير دقيقة تتعلق بأدائه ومكانته التكتيكية في تشكيل الفريق.

