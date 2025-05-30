نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد رسمي من الأهلي على ضم كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أعقاب تداول شائعات حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وإمكانية انضمامه إلى النادي الأهلي المصري، خرج محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بتصريح رسمي يوضح فيه حقيقة هذا الربط، مؤكدًا عدم وجود أي معلومات رسمية أو محادثات بشأن هذا الملف حتى اللحظة.

محمد سراج الدين يوضح موقف الأهلي من ضم رونالدو

في مداخلة هاتفية مع برنامج «ملعب أون» المذاع عبر قناة «أون سبورت»، نفى محمد سراج الدين علمه بأي تحركات داخل النادي الأهلي تهدف للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، مؤكدًا بشكل قاطع: "ليست لدي أي معلومات حول هذا الموضوع".

وأضاف: "ما يُثار عن انضمام رونالدو إلى الأهلي مجرد شائعات إعلامية".

وتابع: "كريستيانو رونالدو اسم كبير ومؤثر عالميًا، شأنه شأن أساطير مثل ليونيل ميسي ومحمد صلاح، الذي نفخر به كثيرًا، لكن لا توجد أي تفاصيل رسمية عن هذا الأمر".

واختتم سراج الدين أن مسألة التعاقد مع لاعب عالمي بهذا الحجم لا يمكن أن تُناقش إلا على مستوى إداري عالٍ وبموافقات واضحة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

مستقبل رونالدو في مهب الريح بعد انتهاء عقده مع النصر

يأتي نفي سراج الدين في ظل الأنباء المتزايدة عن اقتراب كريستيانو رونالدو من الرحيل عن نادي النصر السعودي، خاصة بعد انتهاء عقده رسميًا مع النادي بنهاية الموسم المنصرم وفشل النصر في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ما قلل من حماس رونالدو للاستمرار.

بجانب غياب الطموحات القارية للفريق الموسم المقبل، وهو أمر لا يتماشى مع تطلعات قائد البرتغال التاريخي، هذه العوامل زادت من احتمالات انتقال رونالدو إلى نادٍ جديد يخوض به تجربة جديدة قد تكون الأخيرة في مسيرته الاحترافية.

اسم الأهلي المصري يظهر بين الأندية المرتبطة برونالدو

ومع اقتراب موعد كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف الشهر المقبل، بدأ اسم كريستيانو رونالدو يُربط بعدة أندية مرشحة للمشاركة في البطولة، من بينها النادي الأهلي المصري، ممثل القارة الإفريقية وصاحب المشاركة المرتقبة في المونديال بنظامه الجديد، وأندية أخرى مرشحة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، والتي تبحث عن تعزيز صفوفها بنجم عالمي.

إلا أن ارتباط اسم رونالدو بالأهلي، رغم جذبه للاهتمام الإعلامي، يبقى حتى الآن دون أساس رسمي، وسط تأكيدات إدارة الأهلي بعدم وجود مفاوضات أو نية حاليًا لدراسة هذا الخيار.