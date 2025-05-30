نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لنهائي كأس خادم الحرمين بين الاتحاد والقادسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من متابعي كرة القدم العربية، عن القنوات الناقلة لنهائي بطولة كأس خادم الحرمين بين في موسمه الحالي، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع نظيره القادسية، التي ستقام مساء اليوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري.

موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي الكأس

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، المواجهة الحاسمة بين الاتحاد ضد القادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة 30 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس ملك الحرمين

وستنقل مباراة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والقادسية عبر قنوات “SSC” وKSA Sports والكأس القطرية وأبو ظبي ودبي وعمان والشارقة الرياضية.

معلقي مباراة نهائي كأس ملك الحرمين

حاتم بطيشة وفارس عوض على قنوات SSC

محمد حسين وعبدالله الحربي وعيسى الحربين – SSC 1-4 HD

سلطان الحربي وخليل البلوشي – القنوات الرياضية السعودية 1-2 HD.

عامر عبدالله – أبو ظبي الرياضية 1 HD

عبدالله السعدي – دبي الرياضية 1 HD

سمير المعيرفي – الكأس القطرية 1 HD

عبدالحميد الجسمي – الشارقة الرياضية

أحمد الكعبي – عمان الرياضية