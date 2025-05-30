نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر للمدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة القادسية، مساء اليوم الجمعة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي الكأس

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، المواجهة الحاسمة بين الاتحاد ضد القادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة 30 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة القادسية في نهائي الكأس

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاج، دانيلو بيريرا، عبد الإله العمري، فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، ستيفين بيرجوين

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس ملك الحرمين

وستنقل مباراة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والقادسية عبر قنوات “SSC” وKSA Sports والكأس القطرية وأبو ظبي ودبي وعمان والشارقة الرياضية.