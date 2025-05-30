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أحمد جودة - القاهرة -



أطاح الكازاخي ألكسندر بوبليك بالأسترالي أليكس دي مينور، المصنف التاسع عالميًا، من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، اليوم الخميس.

انتفاضة بوبليك تطرد دي مينور من رولان جاروس

وفاز بوبليك على منافسه الأسترالي بثلاث مجموعات مقابل اثنتين، في مباراة ماراثونية، ليحجز مقعده في الدور الثالث، حيث قلب تأخره في أول مجموعتين إلى انتصار مثير، بنتيجة 6/2، 6/2، 4/6، 3/6، 3/6.

في المقابل، قد يخرج دي مينور من قائمة العشرة الأوائل عالميًا، بسبب هذه الهزيمة المفاجئة.

ونجح بوبليك في التغلب على لاعبين أستراليين في رولان جاروس، حيث هزم أيضا جيمس دوكورث في الدور الأول.

في مباريات أخرى، تأهل التشيكي ييري ليتشيكا إلى الدور الثالث، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، المصنف 26 في البطولة، بنتيجة 3/6، 6/3، 1/6، 2/6.

كما تغلب الفرنسي آرثر فيلس، المصنف 14، على الإسباني خاومي مونار بنتيجة 6/7 (3/7)، 6/7 (4/7)، 6/2، 6/0، 4/6.

وحقق البرتغالي هنريكي روشا فوزًا على التشيكي ياكوب منسيك، المصنف 19، بنتيجة 6/2، 6/1، 4/6، 3/6، 3/6.