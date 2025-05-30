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أحمد جودة - القاهرة -

يرى خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي، أن كيفين دي بروين هو أعظم من ارتدى قميص الفريق على الإطلاق، مشيدا بالإرث الكبير الذي صنعه النجم البلجيكي خلال مسيرته مع النادي، والتي امتدت لعقد كامل، وتوج خلالها بـ 19 لقبا كبيرا.

خلدون المبارك: دي بروين أعظم من ارتدى قميص السيتي

ويستعد دي بروين للرحيل عن السيتي هذا الصيف، بعد فترة ذهبية أصبح خلالها واحدًا من أعظم لاعبي البريميرليج، حيث خاض 422 مباراة بقميص السماوي، وسجل خلالها 108 أهداف، وقدم 170 تمريرة حاسمة.

وقال المبارك في تصريحات لموقع السيتي "كان دي بروين مذهلًا بكل المقاييس. ربما يكون رأيي ذاتيا، لكنه نابع من منظور شخص عاش كرة القدم داخل هذا النادي، ليس فقط كرئيس، بل كمشجع أيضا".

وأضاف "بالنسبة لي، دي بروين هو أعظم من لعب للسيتي على الإطلاق، فإنجازاته تتحدث عن نفسها. ما حققه مع النادي من حيث عدد الألقاب لا يصدق، إنه أكثر من حقق بطولات في تاريخ هذا النادي".

وأوضح "أما على الصعيد الفردي، فقد حصل دي بروين على جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين، وكان قائدا وزميلا وملهما، بل كان كل ما تتمناه من لاعب هو الأهم في فريقك".

ونوه "لقد امتد تأثير دي بروين للجميع، من الأكاديمية إلى جماهير النادي، بل إلى كل جماهير كرة القدم حول العالم، تأثيره لا جدال فيه".

وأردف "لقد تجاوز دي بروين حدود الفريق نفسه، وأنا فخور للغاية بما أنجزه، وأؤكد أن ضمه من فولفسبورج كان من أفضل القرارات التي اتخذناها، رغم أن البعض حينها اعتقد أننا دفعنا مبلغا مبالغا فيه".

وخلال حفل الوداع الذي أقيم الأسبوع الماضي بعد آخر مبارياته في ملعب الاتحاد، أعلن خلدون المبارك عن تكليف نحات بإنشاء تمثال تكريمي لدي بروين أمام معقل مانشستر سيتي.