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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن باتشوكا المكسيكي لكرة القدم، اليوم الخميس، انفصاله عن مديره الفني الأوروجواياني جييرمو ألمادا، وذلك قبل عدة أيام من مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

باتشوكا يعلن رحيل مديره الفني جييرمو ألمادا قبل أيام من كأس العالم للأندية

وتولى ألمادا قيادة باتشوكا قبل ثلاثة أعوام ونصف العام، حيث توج معه بدوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) العام الماضي، ليتأهل لمونديال الأندية، الذي ينطلق الشهر القادم بالولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.

كما وصل باتشوكا تحت قيادة ألمادا للمباراة النهائية ببطولة كأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال) في ديسمبرالماضي، قبل أن يخسر صفر / 3 أمام ريال مدريد الإسباني.

وذكر باتشوكا في بيان أن ألمادا قام بتوديع اللاعبين والموظفين والطاقم الفني بطريقة عاطفية، دون كشف النقاب عن سبب رحيله.

يشار إلى أن باتشوكا يلعب في المجموعة الثامنة برفقة الهلال السعودي وريال مدريد وريد بول سالزبورج النمساوي