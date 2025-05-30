نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العربية في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع نظيره فريق القادسية، مساء اليوم في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي الكأس

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، المواجهة الحاسمة بين الاتحاد ضد القادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة 30 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الاتحاد، إلى نهائي كأس الملك عقب الفوز على الشباب بنتيجة 3-2 في نصف النهائي من كأس خادم الحرمين، بينما نجح القادسية في التأهل إلى نهائي البطولة على حساب الرائد بنتيجة 1-0.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس ملك الحرمين

وستنقل مباراة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والقادسية عبر قنوات “SSC” وKSA Sports والكأس القطرية وأبو ظبي ودبي وعمان والشارقة الرياضية.

