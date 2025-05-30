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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإسباني أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق، بمواطنه لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، الذي يستعد لقيادة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، واصفًا إياه بأنه "مدرب موهوب".

إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار

وقال إنييستا، الذي قاد موكب تقديم كأس دوري الأبطال بميونخ، حيث ستقام المباراة النهائية السبت المقبل "إنه مدرب يروق لي كثيرًا. أحب الطريقة التي يدير بها فرقه، وكيفية نقله لأفكاره، إنه شخص مجتهد بشكل لا يصدق، ومدرب موهوب. أتمنى له كل التوفيق".

وأضاف "من الصعب جدا الفوز بالألقاب والوصول إلى هذه اللحظات، لكنها في الوقت نفسه جميلة، ويستحق من يعيشها أن يستمتع بها".

وتابع "إنريكي لديه فرصة جديدة للنجاح. لدي أصدقاء في باريس سان جيرمان، وسنرى ما سيحدث. أعتقد أننا سنشاهد مباراة نهائية رائعة. الإنتر فريق قوي جدا أيضا".

وعن الفريق الإيطالي، أوضح "إنتر فريق تاريخي يمتلك دائما لاعبين كبار، وما زال كذلك حتى الآن. الوصول إلى النهائي ليس بالأمر السهل، وهم مستعدون للمنافسة على اللقب. ستكون مباراة كبيرة، وآمل أن يستمتع بها الجميع".

ويبلغ إنييستا من العمر 41 عاما واعتزل كرة القدم في أكتوبر/تشرين أول 2024، بعد مسيرة حافلة بالألقاب، منها 4 بطولات دوري أبطال أوروبا (2006 و2009 و2011 و2015) و3 ألقاب في كأس العالم للأندية.

كما توج مع المنتخب الإسباني بلقبي اليورو (2008 و2012) وخلد اسمه في التاريخ بعد تسجيل هدف الفوز في نهائي مونديال جنوب إفريقيا 2010، مانحا إسبانيا لقبها العالمي الوحيد.