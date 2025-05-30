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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الاسباني ميشيل جونزاليس مدرب القادسية، عن سعادته بخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام اتحاد جدة، غدا الجمعة.

مدرب القادسية يرفع راية التحدي أمام اتحاد جدة

وقال جونزاليس خلال المؤتمر الصحفي "سعيد جدًا بما حققناه من خلال الوصول إلى هذا النهائي الكبير، بفضل مجهودات اللاعبين، إذ تمكنا من الحصول على مركز متقدم في دوري روشن، إضافة إلى تأهلنا إلى المباراة النهائية لكأس الملك".

وأضاف "كانت لدينا رغبة حقيقة وعالية بتقديم مستويات جيدة، منذ بداية الموسم، وجميع محبي النادي سعداء بما حققه الفريق، الجميع يعرف أننا قدمنا هذا الموسم مستوى مميزا".

أعرب الاسباني ميشيل جونزاليس مدرب القادسية، عن سعادته بخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام اتحاد جدة، غدا الجمعة.

وقال جونزاليس خلال المؤتمر الصحفي "سعيد جدًا بما حققناه من خلال الوصول إلى هذا النهائي الكبير، بفضل مجهودات اللاعبين، إذ تمكنا من الحصول على مركز متقدم في دوري روشن، إضافة إلى تأهلنا إلى المباراة النهائية لكأس الملك".

وأضاف "كانت لدينا رغبة حقيقة وعالية بتقديم مستويات جيدة، منذ بداية الموسم، وجميع محبي النادي سعداء بما حققه الفريق، الجميع يعرف أننا قدمنا هذا الموسم مستوى مميزا".

وأتم "يجب أن ندخل النهائي أمام الاتحاد بتركيز كبير، وندرك ونعلم صعوبة منافسنا، لكنني متأكد أن اللاعبين سيقدمون الشيء المطلوب منهم وأكثر للفوز بالمباراة، هناك عمل خاص لمواجهة الجمعة".

من جانبه، قال ناتشو قائد الفريق، إن القادسية يدرك أهمية مواجهة الاتحاد، لكنه أشار إلى الثقة الكبيرة التي يتحلى بها فريقه مدعما بإمكانياته العالية من أجل الفوز باللقب.

وأضاف " نجحنا في توسيع قاعدة الفريق جماهيريا، وأي لاعب سيشارك في المباراة النهائية سيكون سعيدا، لأننا نتطلع للفوز وإسعاد الجماهير".